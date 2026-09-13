Bartın'da eğlence mekanındaki kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bartın'da eğlence mekanındaki kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Bartın merkeze bağlı Terkehaliller köyündeki eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışanların da yaralandığı olayda İ.C.Y. gözaltına alındı.

Bartın'da bir eğlence merkezinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Merkez ilçeye bağlı Terkehaliller köyündeki eğlence mekanında Z.T. (28) ile İ.C.Y. (30) ve İ.A. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbedede Z.T. ateşli silahla, İ.A. ise bıçakla yaralandı.

Kavgayı ayırmak amacıyla müdahale eden T.F. (41), A.K. (46) ve A.B.Ç. (16) de yaralandı.

İhbar üzerine olay mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan İ.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin İ.C.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın'da eğlence mekanındaki kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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