Bartın\'da FSM Anadolu Lisesi\'nde dolap deliğine sıkışan parmağı itfaiye kurtardı

Bartın'da FSM Anadolu Lisesi'nde dolap deliğine sıkışan parmağı itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'daki FSM Anadolu Lisesi'nde öğle saatlerinde bir öğrencinin parmağı sınıftaki eşya dolabının deliğine sıkıştı. Öğretmenler ve arkadaşlarının çabasına rağmen çıkarılamayan parmak, okula gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.
BARTIN'da lisede eşya dolabının deliğine parmağı sıkışan öğrenci, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet (FSM) Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Bir öğrencinin sınıftaki eşya dolabının deliğine parmağı sıkıştı. Öğretmenler ve arkadaşlarının çabasına rağmen parmak çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Okula gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla öğrencinin parmağı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Öğrencinin parmağında yaralanma olmadığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?