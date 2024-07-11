Bartın'da 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması: 2 kişi yakalandı

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Bartın'da gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar" uygulaması kapsamında araması bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve üç ilçede 18 ekip ve 80 personelin katılımıyla asayiş uygulama yapıldı.

Uygulamada, 951 kişi sorgulandı, 28 kıraathane, çay ocağı ve çay evi, 13 metruk bina ve çevresi, 11 park, bahçe içi ve çevresi, 16 cadde ve sokak çevresi,18 kafe ve restoran, 2 ırmak şeridi ve çevresi, 5 meydan ve çevresi, 3 terminal çevresi, 9 halk ve köy otobüs durakları ile 272 araç kontrol edildi.

Kontrollerde araması bulunan 2 kişi yakalandı, şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda ise 1,05 gram esrar ile 1,29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.