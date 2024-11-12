BARTIN'da ırmağa düşen A.Y. (65) itfaiye tarafından halatla çekilerek kurtarılıp tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi Asma Köprü mevkisinde meydana geldi. Irmak kenarında alkol tüketen A.Y., dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten ırmağa düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. A.Y., itfaiye tarafından uzatılan halatla sudan çıkartıldı. Sağlık durumu iyi olan A.Y. tedbir amaçlı ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bartın'da Irmağa Düşen Adam Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?