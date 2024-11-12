Bartın'da Irmaktan Kurtarılan Yaşlı Adam

Bartın'da dengesini kaybederek ırmağa düşen kişi, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı.
Kemerköprü Mahallesi Eskikonak Caddesi mevkisinden geçen ırmak kenarında alkol alan A.Y. (65), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten suya düştü.
Bağırarak yardım isteyen A.Y'nin sesini duyan polis ekipleri, arazinin engebeli ve çamurlu olması nedeniyle durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince beline halat bağlanarak sudan çıkarılan A.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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