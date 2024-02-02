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Bartın'da kablo hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bartın'da kablo hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

Bartın\'da kablo hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

Bartın ve Kastamonu'da gerçekleştirilen kablo hırsızlığıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, 2 zanlı yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları kablolar ve hırsızlıkta kullandıkları aletlerle birlikte tutuklandığı belirtildi. Zanlıların toplamda 800 bin liralık kablo hırsızlığı yaptığı öğrenildi.

02.02.2024 15:03
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Bartın'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Bartın ve Kastamonu'da 8 ayrı bölgede gerçekleştirilen kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler E.Y ve M.Ç, çalınan kablolar ve hırsızlık olaylarında kullanılan kesim aletleriyle yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ulus Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlıların Bartın'ın Ulus ilçesi ve Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, toplam 800 bin liralık kablo hırsızlığı yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın'da kablo hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da kablo hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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