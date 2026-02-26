Bartın\'da Kar Yağışı Görüntülendi

BARTIN'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Küre Dağları Milli Parkı'nın eteklerinde bulunan köyler, beyaz örtüyle kaplandı. Kar manzarası dron ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası Bartın iç kesimlerinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Arıt bölgesindeki köyler beyaza bürünürken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kar yağışının etkili olduğu Küre Dağları Milli Parkı'nın bazı bölümlerinde eşsiz manzaralar ortaya çıkarken; eteklerinde bulunan Sıralı, Ören ve Söğütlü köylerindeki kar manzarası dron ile görüntülendi.