Bartın\'da Kaza: Genç Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

BARTIN'da dün otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişiden Ceyhun Özdal (20), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Bartın-İnkumu kara yolunun Gürgenpınarı mevkisinde meydana geldi. İnkumu yönüne giden Zeki Çelik yönetimindeki 74 BN 660 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ceyhun Özdal'ın (20) kullandığı 34 FJU 761 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada otomobil takla atarken, motosiklet sürücüsü Ceyhun Özdal ile arkasındaki Alperen Taha Kumdalı (18) ise yola savruldu. Yaralanan otomobil sürücüsü Zeki Çelik, yanındaki Mustafa Mert Çelik (18), motosiklet sürücüsü Ceyhun Özdal ile beraberindeki Alperen Taha Kumdalı ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Ceyhun Özdal, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.