Bartın'da mahsur kalan aile dalgaların yükselmesiyle kurtarıldı

Güncel

Bartın'da karadan ulaşımı olmayan koyda denize giren ve dalgaların yükselmesiyle mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişilik aile ekipler tarafından kurtarıldı.

Kiraladıkları tekneyle Güzelcehisar sahilinden hareket eden 3'ü çocuk 6 kişilik aile, denize girilmesi yasak olan koyda denize girdi.

Yaya yolu olmayan koyda günü geçiren aile, akşam saatlerinde tekneyle geri dönmek istedi ancak dalgaların yükselmesi nedeniyle kiraladıkları tekne kıyıya yanaşamadı.

Dalgaların şiddetini artırması üzerine aile acil yardım çağrısında bulundu.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı ekipler ile birlikte AFAD ve Bartın İl Özel İdaresi cankurtaran ekiplerince koyda mahsur kalan ailenin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bartın İl Özel İdaresi cankurtaran ekipleri jetskilerle ulaştıkları koydan birer birer aldıkları aile bireylerini açıkta bekleyen Sahil Güvenlik Teknesi'ne transfer etti.

Daha sonra aile bireyleri Sahil Güvenlik teknesiyle Bartın Limanına götürüldü. Burada karaya çıkarılan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.