Bartın'da metrekareye 35 kilogram yağışın ardından İnkumu Sahili'ne atıklar vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bartın'da metrekareye 35 kilogram yağışın ardından İnkumu Sahili'ne atıklar vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın\'da metrekareye 35 kilogram yağışın ardından İnkumu Sahili\'ne atıklar vurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Karadeniz'de dünden beri etkili olan yağmurda Bartın'da metrekareye 35 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bartın Irmağı'nın çamuru denize döküldüğü noktada suyu kahverengiye çevirirken, atıklar İnkumu Sahili'ne vurup 3 kilometrelik şeritte kirlilik oluşturdu.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Batı Karadeniz'de dünden beri etkili olan yağmurda, Bartın'da metrekareye 35 kilogramın üzerinde yağış düştü. Ilgaz Dağları'ndan doğup Bartın'ın dağlık alanlarından geçen yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamur, denize döküldüğü noktada suyun rengini kahverengiye çevirdi.

SAHİL ÇÖPLE DOLDU

Bartın Irmağı'nın getirdiği atıklar, dalgaların etkisiyle ırmağın döküldüğü bölgenin yakınındaki İnkumu Sahili'ne vurdu. 3 kilometrelik sahil şeridindeki atıklar kirliliğe yol açtı. Sahildeki atıklar arasında plastik maddeler, ağaç ve odun parçaları, borular, tıbbi atıklar ve evsel atıkların bulunduğu görüldü. Yaz aylarında yüzlerce kişinin denize girdiği sahildeki kirliliği görenler, sahilin temizlenmesini istedi.

Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA
Batı KaradenizHava DurumuBartınGüncelÇevreYaşamDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı İçeride yaşananlar kan dondurdu 9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Bu hatayı yapan yandı Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir
9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara İçeri giren polislerin kanı dondu 9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu
Zorlu: Türkiye-Azerbaycan sorunlarını aile içinde konuşuruz Zorlu: Türkiye-Azerbaycan sorunlarını aile içinde konuşuruz
11:34
Selin vurduğu İstanbul’da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
11:32
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
11:27
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
11:17
Fenerbahçe’de soyunma odası karıştı İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
10:52
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
10:10
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 11:40:12. #7.12#
SON DAKİKA: Bartın'da metrekareye 35 kilogram yağışın ardından İnkumu Sahili'ne atıklar vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei