Bartın\'da Motosiklet-Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Bartın'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

S.G. idaresindeki 67 ADF 035 plakalı motosiklet, Çaydüzü kavşağı mevkisinde S.A. yönetimindeki 74 ABN 396 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.