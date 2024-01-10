 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bartın'da odun toplamak için giden adam ağacın altında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın'da odun toplamak için giden adam ağacın altında hayatını kaybetti

Bartın'da odun toplamak için ormana giden Saldıray Pamuk, kestiği ağacın altında hareketsiz halde bulunarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın\'da odun toplamak için giden adam ağacın altında hayatını kaybetti
10.01.2024 - 20:44,
Abone Ol

BARTIN'da odun toplamak için gitti ormanda kestiği ağacın altında kalan Saldıray Pamuk (65) hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde evden ormana odun toplamak için atıyla giden Saldıray Pamuk, akşam saatlerinde evine dönmedi. Aile üyelerinin telefonla aradığı Pamuk'a ulaşamaması üzerine jandarmaya haber verildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri ile köylülerin ormanda yaptığı aramalarda, köye 1 kilometre uzaklıktaki Alakaya mevkisinde Pamuk, kestiği ağacın altında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Pamuk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Pamuk'un cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Olaylar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da odun toplamak için giden adam ağacın altında hayatını kaybetti - Son Dakika


20:54
Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44
CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31
ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
19:24
Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü
19:15
Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11
Lüks polis aracı kaza yaptı Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05
Canlı anlatım! Mücadelede gol yağmuru var Canlı anlatım! Mücadelede gol yağmuru var

Son Dakika
20:54 Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44 CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31 ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
19:24 Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü
19:15 Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11 Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05 Canlı anlatım! Mücadelede gol yağmuru var
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 21:47:45. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın'da odun toplamak için giden adam ağacın altında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement