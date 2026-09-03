Bartın'da Otizm Rehberi ailelere yol gösterecek; 354 kişiye ulaşılması hedefleniyor - Son Dakika
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Bartın'da Otizm Rehberi ailelere yol gösterecek; 354 kişiye ulaşılması hedefleniyor

Bartın\'da Otizm Rehberi ailelere yol gösterecek; 354 kişiye ulaşılması hedefleniyor
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Bartın Valiliği öncülüğünde hazırlanan İl Otizm Rehberi tanıtıldı. Vali Dr. Nurtaç Arslan, rehberin ailelerin eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere ulaşmasını kolaylaştıracağını belirtti. Kentte tanısı bulunan 354 kişi için 150 aileyle irtibat kuruldu, 49 aileye ev ziyareti yapıldı.

Bartın Valiliği öncülüğünde hazırlanan "Bartın İl Otizm Rehberi" tanıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve Bartın Otizm Destek Ağı paydaşlarının katkılarıyla hazırlanan rehberin Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen tanıtım törenine, Vali Dr. Nurtaç Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz ve paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Vali Arslan, otizm tanısının birey kadar aile için de yeni sürecin başlangıcı olduğunu belirterek, bu süreçte ailelerin doğru bilgiye, yönlendirmeye ve ihtiyaç duydukları hizmetlere kolayca ulaşmasının önem taşıdığını söyledi.

Bu anlayışla hazırlanan rehberi vatandaşlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Arslan, rehberin ailelerin eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden yasal haklara kadar ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere güvenilir ve kolay şekilde ulaşmalarına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Arslan, rehber hazırlamanın ötesinde daha kapsamlı hedeflerinin bulunduğunu belirterek, "Asıl hedefimiz, otizmli bireylerimizin ve ailelerimizin hayatın her alanında desteklenmesini, haklarına kolayca ulaşabilmesini ve toplum hayatına eşit ve güçlü bireyler olarak katılabilmesini sağlamaktır." şu ifadeleri kullandı.

Kamu kurumları, üniversite, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen işbirliğinin gelecek dönemde de güçlendirileceğini aktaran Arslan, "Çünkü biliyoruz ki her birey değerlidir ve her ailenin yanında olmak, hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Arslan, rehberin hazırlanmasında emeği geçen kurumlara, akademisyenlere, uzmanlara, sivil toplum kuruluşlarına ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

İl Müdürü Korkmaz da çalışmanın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan ve 2023-2030 yıllarında uygulanacak 2. Ulusal Otizm Eylem Planı kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

Korkmaz, eylem planı kapsamında Bartın'ın da aralarında bulunduğu 16 kentin pilot il olarak belirlendiğini belirterek, bu kapsamda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Otizm Destek Ağı oluşturulduğunu ifade etti.

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mete Artar'ın eğitim koordinatörlüğünde destek ağı üyelerine çeşitli tarihlerde eğitimler verildiğini aktaran Korkmaz, bu çalışmalarla otizmli bireylerle daha sağlıklı iletişim kurulması, ailelere destek olunması, tespit edilen sorunların ilgili birimlere aktarılması ve kurum personelinin otizm konusunda bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Korkmaz, eylem planı kapsamında kentte "Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı" hizmetinin de başlatıldığını belirterek, 2024 yıl sonu verilerine göre şehirde tanısı bulunan 354 kişinin olduğunu ve 150 aileyle irtibat kurduğunu, 49 aileye ise ev ziyareti gerçekleştirildiğini anlattı.

Program, "Bartın'da hiçbir aile yalnız, hiçbir birey desteksiz değildir" anlayışıyla hazırlanan İl Otizm Rehberi'nin tanıtılması ve katılımcıların rehbere ilişkin bilgilendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın'da Otizm Rehberi ailelere yol gösterecek; 354 kişiye ulaşılması hedefleniyor - Son Dakika

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