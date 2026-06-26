Bartın\'da Otomobil-Motosiklet Kazası: 4 Yaralı

BARTIN'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bartın-İnkumu yolunun Gürgenpınarı mevkisinde meydana geldi. İnkumu istikametine seyreden Zeki Çelik yönetimindeki 74 BN 660 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ceyhun Özdal'ın (20) kullandığı 34 FJU 761 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarken, motosiklet sürücüsü Ceyhun Özdal ile arkasında bulunan Alperen Taha Kumdalı (18) savrularak yola düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Zeki Çelik, araçta bulunan Mustafa Mert Çelik (18) ile motosiklet sürücüsü Ceyhun Özdal ile beraberindeki Alperen Taha Kumdalı ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansa alınan otomobil sürücüsü Çelik'in telefonla aradığı eşine, "Burada kaza oldu, ben de takla atan arabadaydım. Hiç bilmiyorum ne olduğunu" dedi. Tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Özdal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.