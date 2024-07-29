Bartın'da otomobil ve yolcu minibüsü çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bartın'da otomobil ve yolcu minibüsü çarpıştı: 6 yaralı

Bartın\'da otomobil ve yolcu minibüsü çarpıştı: 6 yaralı

Bartın-Karabük kara yolu Potbaşı mevkisinde meydana gelen kazada, Özkan A. idaresindeki otomobil ile Ahmet P. yönetimindeki yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, sürücüler ile minibüsteki 4 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

29.07.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da otomobille yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Özkan A. (24) idaresindeki 74 DK 348 plakalı otomobil, Bartın- Karabük kara yolu Potbaşı mevkisinde mıcırlı yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ahmet P. (55) yönetimindeki 74 M 0138 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüsteki 4 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine, kaza mahalline 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Karabük, Bartın, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da otomobil ve yolcu minibüsü çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:29 Filenin Sultanları, Paris’te galibiyetle başladı Hollanda’yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler Filenin Sultanları, Paris'te galibiyetle başladı! Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler
10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:12 Lamine Yamal’a ihanet şoku Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
12:21 Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
11:27 Pendik’te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
09:48 Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT’i buldu Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT'i buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 13:14:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın'da otomobil ve yolcu minibüsü çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement