Bartın\'da otomobil ve yolcu minibüsü çarpıştı: 6 yaralı

Bartın'da otomobille yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Özkan A. (24) idaresindeki 74 DK 348 plakalı otomobil, Bartın- Karabük kara yolu Potbaşı mevkisinde mıcırlı yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ahmet P. (55) yönetimindeki 74 M 0138 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile minibüsteki 4 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine, kaza mahalline 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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