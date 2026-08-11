Bartın'da Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
İnkumu'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Bartın'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnkumu kara yolu Karasu mevkisinde E.C. (58) idaresindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurup itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bölgede bir süre aksayan ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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