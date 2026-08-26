Bartın'da Polis Aracıyla Kaza: 2 Polis Yaralı - Son Dakika
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Bartın'da Polis Aracıyla Kaza: 2 Polis Yaralı

Bartın\'da Polis Aracıyla Kaza: 2 Polis Yaralı
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Bartın'da polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i komiser 2 polis yaralandı.

Bartın'da polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i komiser 2 polis yaralandı.

Aladağ Caddesi'nden Gölbucağı Mahallesi istikametine giden polis memuru A.D yönetimindeki 74 BT 248 plakalı sivil koruma polis aracı, Stadyum Sokak'tan ana yola çıkmak isteyen İ.A. idaresindeki 34 HDF 274 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, polis aracında bulunan şoför A.D. ve yanında bulunan komiser M.Y. yaralandı.

Polisler, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, yaralı polisleri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın'da Polis Aracıyla Kaza: 2 Polis Yaralı - Son Dakika

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