Bartın'da sağanakla 3 metre yükselen ırmakta ağaçta mahsur kalan köpek kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da 4 gündür etkili sağanakla su seviyesi yaklaşık 3 metre yükselen ırmakta, Orduyeri Mahallesi'ndeki ağaçta mahsur kalan sahipsiz köpeği itfaiye ve polis ekipleri kurtardı. Sağlık durumu iyi bulunan köpek veterinere teslim edildi.
Bartın'da sağanak nedeniyle debisi yükselen ırmakta ağaçta mahsur kalan köpeği, itfaiye ve polis ekipleri kurtardı.
Kentte 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nda su seviyesi yaklaşık 3 metre yükseldi.
Orduyeri Mahallesi'nde bulunan Çağlayan Piknik Alanı'ndaki bir ağaca çıkan sahipsiz köpek burada mahsur kaldı.
Köpeğin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ağaca merdiven uzatarak köpeği bulunduğu yerden aldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek, kontrol için veterinere teslim edildi.
Kaynak: AA
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