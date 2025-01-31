Sağlık Bakanlığı, Bartın'daki "sahte rapor" soruşturmasında gözaltına alınanlar veya tutuklananlar arasında sağlık çalışanı bulunmadığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 Ocak 2025'te "Bartın'da 'sahte rapor' operasyonu: Sağlık çalışanları dahil 17 gözaltı" başlıklı bir haberin medyada yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar veya tutuklananlar arasında sağlık çalışanı bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.
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