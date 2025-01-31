Bartın'da Sahte Rapor Operasyonu: 4 Tutuklama

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Bartın'da düzenlenen "sahte rapor" operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler nezdinde nüfuz sahibi oldukları izlenimi vererek usulsüz sağlık raporları ile emeklilik işlemleri gerçekleştirme, sahte sağlık raporları temin ederek ÖTV indiriminden faydalanma, işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağlama" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Bartın merkez ile Amasra ilçesinde 28 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorguları tamamlandı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 16 şüpheliden İ.A, S.K, S.A. ve F.B. tutuklandı.

Zanlılardan 12'sine adli kontrol hükümleri uygulandı, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.