 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bartın'da Şap Hastalığı: 12 Köy Karantina Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın'da Şap Hastalığı: 12 Köy Karantina Altına Alındı

Bartın'da büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle 12 köy karantina altına alınırken, 39 köyde gözetim kararı uygulanmaya başlandı.

16.12.2023 - 13:05,
Abone Ol

1) BARTIN'DA ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE 12 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

BARTIN'da büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle 12 köy karantina altına alınırken, 39 köyde ise gözetim kararı uygulanmaya başlandı.

Merkeze bağlı Epçilerkadı köyünde cuma günü büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilince İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Epçilerkadı köyünde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 3 kilometre yakınında bulunan Akçalı, Alibaş, Çukurbük, Epçiler, Fırınlı, Gürpınar, Hasanlar, Kabagöz, Kaşbaşı, Tabanözü ve Serdar köyleri karantinaya alındı. Ekipler ayrıca 10 kilometrelik alanda yer alan 39 köy için de gözetim kararı verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün muhtarla gönderdiği yazıda şöyle denildi:

"Epçilerkadı köyünde çıkan şap hastalığına istanaden harita üzerinde yapılan çalışa sonucunda coğrafi oluşum ve doğal setler göz önüne alınarak, 12 köyde koruma, 39 köy ise gözetim bölgesi ilan edilmiştir."

Bartın\'da Şap Hastalığı: 12 Köy Karantina Altına Alındı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da Şap Hastalığı: 12 Köy Karantina Altına Alındı - Son Dakika


13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47
G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24
84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19
İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde

Son Dakika
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19 İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 14:07:46. #1.11#
SON DAKİKA: Bartın'da Şap Hastalığı: 12 Köy Karantina Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement