Bartın'da zabıta denetiminde 7,5 ton böceklenmiş un imha edildi, iş yeri mühürlendi

Bartın'da bir iş yerinde ele geçirilen 7,5 ton böceklenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş un imha edildi.

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte gıda ürünlerinin satışına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde bir iş yerinde satışa hazır halde bulunan unların böceklenmiş olduğu ve son kullanma tarihlerinin geçtiği belirlendi.

İnsan sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen yaklaşık 7,5 ton un ekiplerce imha edildi.

Denetim sonucunda sahibine idari yaptırım uygulanan iş yeri mühürlenerek faaliyeti durduruldu.