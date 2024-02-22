Bartın İl Milli Eğitim Müdürü öğrenci ve öğretmenlerle buluştu - Son Dakika
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Bartın İl Milli Eğitim Müdürü öğrenci ve öğretmenlerle buluştu

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü öğrenci ve öğretmenlerle buluştu

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Merkez İmam Hatip Ortaokulu ve Bartın Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek motivasyon buluşmaları düzenledi. Aşçı, öğrencilere LGS sınavına kadar olan süreci fırsata çevirerek başarılarını artırmaları konusunda destek olduğunu belirtti. Ayrıca, okul yönetimi ve öğretmenlerle de bilgi alışverişinde bulundu ve Bartın Lisesi'nde öğrencilere ödüllerini takdim etti.

22.02.2024 14:17  Güncelleme: 14:18
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Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, "Motivasyon Buluşmaları" kapsamında Merkez İmam Hatip Ortaokulu ile Bartın Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Aşçı, Merkez İmam Hatip Ortaokulu ziyaretinde yaptığı konuşmada, öğrencilerin hayallerindeki liselere yerleşmeleri için girecekleri LGS sınavına kadar olan süreci fırsata çevirerek, başarı çıtasını yükselteceklerine inandığını söyledi.

Öğrencilerin, eğitim ve sınav süreçlerinde her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Aşçı, okul yönetimi ve öğretmenlerden, öğrencilerin akademik başarısı, planlanan ve uygulanan projeler, veli ve öğretmen iletişimi gibi konularda bilgi aldı.

Bartın Lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle de bir araya gelen Aşçı, 12. sınıf öğrencilerine yönelik "Motivasyon Buluşması" etkinliği gerçekleştirdi.

Daha sonra Aşçı, sınıf düzeyinde başarı gösteren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Kaynak: AA

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