Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Adalet Bakanı Tunç İle Bartın'ı Görüştü

10.02.2026 00:35  Güncelleme: 10:00
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Bartın heyeti ile bir araya gelerek kentin ihtiyaçları ve projeleri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

(ANKARA)-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindeki Bartın heyetiyle kentin ihtiyaçları ve projeleri üzerine görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile beraberindeki AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve CHP'li Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya'yı Bakanlıkta ağırladı. Görüşmede, Bartın'ın ihtiyaçları ele alınarak hayata geçirilebilecek projeler değerlendirildi. Bakan Kurum, Bartın'ı hak ettiği noktaya taşıyacak her projenin destekçisi olacaklarını ifade etti.

Yalçınkaya da sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin " Bartın'ımızın sorunlarını ve taleplerini görüşmek üzere, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in bilgisi dahilinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'u ziyaret ettik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelere, Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç ve Bartın Milletvekili Sayın Yusuf Ziya Aldatmaz'ın katılımlarıyla ilimizin öncelikli ihtiyaçlarını, karşılaştığımız sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ele alarak kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunduk. Bartın'ımız için ortak akılla ve diyalog içinde ilimizin sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

