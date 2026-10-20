Bartın'ın Kozcağız beldesinde dere yatağında 35 yaşındaki erkeğin cesedi bulundu

Bartın'ın Kozcağız beldesinde dere yatağında 35 yaşındaki erkeğin cesedi bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın Kozcağız'da dere yatağında devrilmiş motosikletin yanında hareketsiz yatan 35 yaşındaki erkeğin öldüğü belirlendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Bartın'da dere yatağında erkek cesedi bulundu.
Kozcağız beldesi Ustaoğlu köyündeki dere yatağında devrilmiş motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin Murat Barışık (35) olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
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