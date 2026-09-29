Bartın Irmağı\'ndaki köpük için Çevre İl Müdürlüğü inceleme başlattı, numune alındı

Bartın Irmağı'nda suyunun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlattı.

Ekipler tarafından sudan alınan numune, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Orduyeri Mahallesi Muhtarı İrfan Sağlam, AA muhabirine, durumun zaman zaman yaşandığını ve buna fabrika atığının neden olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Sağlam, "Irmağın bu durumunu gördükçe üzülüyoruz. Tabii bu kirlilik balık ölümlerine de yol açıyor. Gerçekten üzücü bir durum. Umarım buna sebep olan fabrika tespit edilir, cezai işlem uygulanır." ifadesini kullandı.