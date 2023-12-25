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Bartın Irmağı'nın çamurlu suyu denizin rengini değiştirdi - Son Dakika
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Bartın Irmağı'nın çamurlu suyu denizin rengini değiştirdi

Bartın'da etkili olan yağışın ardından Bartın Irmağı'nın denize döküldüğü bölgede, çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Irmakla denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe neden oldu.

25.12.2023 - 14:27,  Güncelleme: 14:30
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BARTIN'da etkili olan yağışın ardından nehirden akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi. Bartın Irmağı'nın denize döküldüğü bölgede, suyun kahverengiye döndüğü görüldü.

Batı Karadeniz'de hafta sonunda etkili olan yağmur sonrası Karabük, Kastamonu ve Bartın geneline, metrekareye 30 kilogramın üzerinde yağış düştü. Kastamonu ve Karabük'ün dağlık kesimlerinden gelip, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü Bartın'dan geçen Bartın Irmağı'nın getirdiği çamur, nehrin denize dökülen bölümünde suyun rengini değiştirdi. Liman bölgesinde denizin çamurlu olduğu görüldü. Bölgede geniş bir alanın rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Irmakla denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe neden oldu. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamurun rengini aldı.

Bartın Irmağı\'nın çamurlu suyu denizin rengini değiştirdi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bartın Irmağı'nın çamurlu suyu denizin rengini değiştirdi - Son Dakika
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