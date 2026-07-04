Bartın Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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Bartın Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı

04.07.2026 00:21
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Bartın'ın kültürel ve gastronomik değerleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tanıtılıyor.

Bartın Valiliği himayelerinde Bartın Dernekler Federasyonu (BARFED) tarafından düzenlenen Bartın Tanıtım Günleri Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

Bartın'ın kültürel değerleri, el sanatları ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı, halk oyunları gösterilerinin sunulduğu etkinlikte, Bartın evleri ile yöreye özgü teknelerin maketleri, tel kırma, ahşap oymacılığı ve yazma dokuma gibi geleneksel el sanatı ürünleri yer aldı.

Amasra salatası başta olmak üzere Bartın'ın yöresel lezzetlerinin ziyaretçilere ikram edildiği etkinlikte, tasarımcı Özkan Kalafat'ın tel kırma sanatından esinlenerek hazırladığı koleksiyon tanıtıldı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Bartın'ımız mavi ve yeşilin buluştuğu saklı bir cennet. Tarihi, kültürü, lezzetlerini ve el sanatları gibi birçok özelliğiyle tanıtılmaya değer bir şehir. Biz de 4 gün boyunca bütün hemşehrilerimize ve İstanbul'daki tüm vatandaşlarımıza Bartın'ı tanıtacağız. Tanıdıktan sonra da Bartın'a mutlaka gelmek isteyecekler." dedi.

BARFED Genel Başkanı Sabri Avcı da Bartın'ın kültürel ve gastronomik zenginliklerini İstanbullularla buluşturduklarını ifade ederek tüm vatandaşları etkinlik alanına davet etti.

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya ise Bartın'ın doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve yöresel lezzetlerini tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti.

Etkinliğe eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Valisi Davut Gül ve Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz da katıldı.

Bartın Tanıtım Günleri 5 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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