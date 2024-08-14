Bartın Üniversitesi Bölümlerinde Doluluk Oranı Yüzde 97'ye Ulaştı - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi Bölümlerinde Doluluk Oranı Yüzde 97'ye Ulaştı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bölümlerinde doluluk oranı yüzde 97'ye ulaştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, BARÜ ön lisans kontenjanlarının yüzde 100'ü, lisans kontenjanlarının ise yüzde 95'i doldu. Genel kontenjanlarda yüzde 97 doluluk oranına ulaşılan BARÜ'de, tüm kontenjanlar doldu.

14.08.2024 13:16
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Bartın Üniversitesi (BARÜ) bölümlerinde doluluk oranı yüzde 97'ye ulaştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları kapsamında, BARÜ ön lisans kontenjanlarının yüzde 100'ü, lisans kontenjanlarının ise yüzde 95'i doldu.

Genel kontenjanlarda yüzde 97 doluluk oranına ulaşılan BARÜ'de, Bartın Orman Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Bartın Meslek Yüksekokulu, Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Ulus Meslek Yüksekokulu'nda tüm kontenjanlar doldu.

Batı Karadeniz Bölgesi'nden başlayarak ülkede ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirme noktasında gayret gösterilen BARÜ'de, 1447 kişi ön lisans programlarına ve 1810 kişi lisans programlarına yerleşme başarısı gösterdi.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne başvurular ise 23 Ağustos'ta sona erecek. Bu kapsamda yüksek lisans ve 10 doktora programına öğrenci alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, BARÜ'yü tercih ederek yerleşme başarısı gösteren öğrencileri tebrik ederek, "Gösterdiği gelişimle Türkiye'nin en hızlı büyüyen yükseköğretim kurumları arasında yer alan Bartın Üniversitesi, geleceği hedefleyen tüm öğrencilerimiz için iyi bir başlangıç olacaktır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme konusunda tüm paydaşlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz. 'Üreten üniversite' anlayışıyla tüm bileşenlerimizle birlikte önemli başarılar elde ediyoruz. Tüm çalışmalarımızın merkezine aldığımız öğrencilerimizle, bulunduğumuz yerden başlayarak geleceğimize değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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