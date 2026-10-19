Bartın Üniversitesi ilk Bilimfest'te 60 bine yakın ziyaretçi ağırladı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde TÜBİTAK desteğiyle ilk kez düzenlenen "Bilimfest Bartın" 3 gün boyunca 60 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kutlubey Yerleşkesi'nde düzenlenen "Bilimfest Bartın", 7'den 70'e vatandaşları ağırladı.

TÜBİTAK desteğiyle yapılan festivalde 70'ten fazla atölye, teknoloji tanıtımları, simülasyonlar ve farklı temalardaki etkinliklerle bilimi deneyimleme imkanı sunuldu.

Açılış gününden itibaren yoğun ilgi gören festival, olumsuz hava koşullarına rağmen 3 günde 60 bine yakın ziyaretçi ağırladı.

Anaokulundan üniversiteye kadar farklı eğitim kademelerindeki öğrencileri bir araya getiren festivalde, bilimsel merakın ve üretkenliğin desteklenmesi amaçlandı.

Ziyaretçiler, farklı alanlarda hazırlanan atölyelerde uygulamalı etkinliklere katıldı. Kültürden spora, teknolojiden bilime uzanan geniş bir yelpazede yapılan etkinlikler, çocukların ve gençlerin yanı sıra ailelerin de beğenisini kazandı.

Festival alanında insansız hava araçları, insansı robotlar ve farklı teknolojik uygulamalar ziyaretçilerle buluştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan, Pençe, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı harekatlarının yanı sıra Karabağ, Libya ve Ukrayna sahalarındaki operasyonel kabiliyetiyle tanınan Bayraktar TB2 İnsansız hava aracı yoğun ilgi gördü.

TEKNOFEST Güneydoğu'da da gösteriler gerçekleştiren insansı robot "Canik Man", Bilimfest Bartın'da da yerini alarak ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Kamu kurumları ve farklı kuruluşların hazırladığı stantların yanı sıra mobil bilişim araçları, simülasyon araçları ve özel etkinlik tırları da festivalin öne çıkan bölümleri arasında yer aldı.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Burçin Gökkurt Özdemir'in yaptığı "Bilimfest Bartın" proje ekibinde, BARÜ'den Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Büyükşahin proje koordinatörü, Dr. Öğr. Üyesi Özkan Avcı ile Bartın Bilim ve Sanat Merkezinden öğretmen Muhammed Ali Savaş proje uzmanı olarak görev aldı.