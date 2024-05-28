Bartın Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Nöbet Tutuyor - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Nöbet Tutuyor

Bartın Üniversitesi Öğrencileri Filistin\'e Destek İçin Nöbet Tutuyor

Bartın Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için başlattıkları nöbeti sürdürüyor. Öğrenciler, Filistin ve Türk bayrakları asılı çadırlar kurarak, Gazze'de yaşanan bombardımanın son bulması için duyarlılık çağrısı yapıyor. Bartın Üniversitesi öğrencileri, dünyada büyük bir intifada başlatan Filistin halkının direnişine destek vermek amacıyla eylem düzenliyor.

28.05.2024 15:49
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Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için başlattıkları nöbeti sürdürüyor.

Üniversitenin Kutlubey yerleşkesinde 17 Mayıs'ta Filistin ve Türk bayrakları asılı çadırlar kuran öğrenciler, "Nehirden Denize Özgür Filistin", "Soykırıma Hayır" yazılı dövizler eşliğinde Gazze'de yaklaşık 8 aydır havadan ve karadan bombardıman altında yaşayan Filistinliler için duyarlı olunması çağrısında bulunuyor.

Öğrencilerden İsmail Eren, gazetecilere, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından gerçekleştirilen bir soykırımın yaşandığını söyledi.

Eren, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 binin üzerine insanın saldırılarda hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Yüzde 60'tan fazlasını kadınlar, çocuklar ve kuvözdeki bebekler oluşturuyor. Sözde Batı medeniyetleri kendi uydurdukları insani hak ve hürriyetlerin dışına çıkarak, büyük bir soykırıma devam ediyorlar." dedi.

Filistin halkının büyük bir direniş gösterdiğini anlatan Eren, "Bu direnişin kıvılcımını dünyada da görebiliyoruz. Dünyada intifada oluştu. Dünyanın dört bir yerinde, özellikle üniversitelerde öğrenciler büyük bir intifadaya kalkıştılar. Biz de bu intifadaya destek vermek için, meşale yakmak için Bartın Üniversitesi öğrencileri olarak eylem düzenliyoruz. Temennimiz, bu barbar, soykırımcı zihniyetin ve arkasındaki kukla rejimlerin son bulması." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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