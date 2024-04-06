Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AA\'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Anadolu Ajansının (AA) 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Arslan, mesajında, istiklal mücadelesinin güçlü sesi olarak 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın, yurt içinde ve dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli haber kaynaklarından biri olduğunu belirtti.
Doğru, tarafsız, hızlı habercilik anlayışı ve misyonuyla milletin itimadını kazanan, halk için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren AA'nın, ülkede habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği taşıdığını kaydeden Arslan, şunları kaydetti:
"Bilgi birikimiyle teknolojiyi birleştirerek kendini sürekli yenileyen ve geliştiren Anadolu Ajansının mesleki ciddiyet ve hizmet anlayışından taviz vermeden sürdürdüğü başarılı çalışmalarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle yad ediyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görevini layıkıyla yerine getiren tüm Ajans çalışanlarını tebrik ediyorum."
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Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artırıldığı belirtildi. 3 ay boyunca 6 bin 118 adet işletmede denetim gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan denetimler sonucunda 24 adet idari yaptırım kararı alınarak toplam 1 milyon 62 bin 251 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde ayrı adaylarla girme kararı alınan Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat gibi illerde muhalefet partilerinin aradan sıyrılarak ipi göğüslemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin" talimatını verdiği öğrenildi.
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