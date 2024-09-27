BARÜ’den Hidrojen ve Yakıt Pili Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BARÜ’den Hidrojen ve Yakıt Pili Projesi

BARÜ’den Hidrojen ve Yakıt Pili Projesi

Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK destekli projeyle hidrojen üretimi ve yakıt pili yöntemlerini geliştirecek.

27.09.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi (BARÜ) akademisyenleri, TÜBİTAK tarafından desteklenen projede hidrojen üretimi ve yakıt pili uygulamalarında yüksek performanslı yöntemler geliştirecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bulut yürütücülüğündeki proje, TÜBİTAK 1002- B Hızlı Destek Modülü programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

"Seryum Bazlı Metal Organik Kafes (Ce-BTC) Destekli NiRh Nanoparçacıkların Sentezi, Tanımlanması, Hidrazin Boranın Tam Bozunma Tepkimesinde Katalitik Etkinliği ve Elektrokimyasal Analizlerinin İncelenmesi" adlı projeyle, hidrojen üretimi ve yakıt pili uygulamalarını etkileyen parametreler araştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir ve etkin kullanımı üzerine yeni yaklaşımlar geliştirdiklerini belirtti.

Uzun, modern yöntemlerin kullanıldığı çevreye duyarlı uygulamaların kullanımını desteklediklerini, farklı çalışmalarla enerji verimliliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu noktada hidrojen üretimi ve yakıt pili uygulamalarına yönelik projeleri dolayısıyla Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bulut ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bulut ise günümüzde alternatif enerji kaynaklarına yönelimin giderek arttığını kaydetti.

Farklı yöntemlerle yenilenebilir enerji kaynaklarının, daha verimli kullanmanın mümkün olduğuna işaret eden Bulut, "Geleceğin önemli enerji kaynaklarından biri olan yakıt pillerinin performansını artırmak, bu noktada bizlere büyük avantajlar sağlamaktadır. Yürüteceğimiz çalışmalarla anot katalizörü üzerindeki malzeme karakterizasyonu ve katilik etkileri araştıracağız. Böylece proje kapsamında elde ettiğimiz sonuçların, yüksek performanslı katalizör sistemlerinin geliştirilmesine katkı sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmaya, BARÜ Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yurderi ile doktora sonrası araştırmacısı Dr. Aykut Çağlar katkı sunacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Tübitak, Eğitim, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARÜ’den Hidrojen ve Yakıt Pili Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
07:53 Yok böyle maç Nuri Şahin’in öğrencilerinden müthiş geri dönüş Yok böyle maç! Nuri Şahin'in öğrencilerinden müthiş geri dönüş
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
23:17 Rusya’da benzin istasyonu havaya uçtu: 2’si çocuk 10 ölü Rusya'da benzin istasyonu havaya uçtu: 2'si çocuk 10 ölü
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:34:04. #1.13#
SON DAKİKA: BARÜ’den Hidrojen ve Yakıt Pili Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement