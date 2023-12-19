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BARÜ Öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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BARÜ Öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Bartın Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını 'Sessiz çığlık' eylemiyle protesto etti. Öğrenciler, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıların yıkımını gösteren fotoğraflar taşıdı. Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, saldırıları kınayarak öğrencilerin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

BARÜ Öğrencileri İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırılarını protesto etti
19.12.2023 - 15:53,
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Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "Sessiz çığlık" eylemiyle protesto etti.

Hükümet Caddesi'nde bir araya gelen BARÜ Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, İsrail'in Gazze'de yönelik saldırılarının meydana getirdiği yıkımı gösteren fotoğrafları taşıdı.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in yaklaşık 2,5 aydır Filistin halkına yönelik tüm insan hakları kurallarını hiçe sayan saldırılarını üzülerek izlediklerini söyledi.

İsrail'in bütün insani değerleri, uluslararası hukuku çiğneyerek masum insanları katletmeye devam ettiğini belirten Uzun, "Öğrencilerimiz de saldırılara tepkilerini 'sessiz çığlıkla' göstermek istedi. Bu saldırılar durana, Filistin halkı hak ettikleri özgürlüklerine kavuşana dek, öğrencilerimizle mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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