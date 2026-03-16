Barzani'den Bağdat'a Çözüm Çağrısı

16.03.2026 01:55
Mesud Barzani, IKBY ve Bağdat'ın sorunları çözmesi için toplantı yapmalarını istedi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti ile Bağdat hükümetinin sorunları çözmek için toplanması ve "sorunları derinleştirmeyi amaçlayan fırsatçılara" yol vermemeleri çağrısında bulundu.

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mesud Barzani, Erbil ile Bağdat arasında yaşanan sorunları değerlendirdi.

Barzani, "Bölgemizde savaş ve karışıklığın yoğun olduğu bir dönemde, Irak'ta çeşitli kriz tehditleri ve siyasi taraflar arasındaki görüş ayrılıkları giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

Sorunların derinleşmesinin önlenmesi gerektiğini belirten Barzani, "Böyle bir süreçte Irak federal hükümeti ve Kürdistan bölgesi hükümetine sorunlara ve anlaşmazlıklara bir çözüm bulmaları için toplanmaları ve anlaşmaya varmaları çağrısında bulunuyorum. Bu şekilde fırsatçı kesimlerin sorunları ve krizleri derinleştirmelerine yol vermeyin." açıklamasında bulundu.

Barzani'nin, Irak Petrol Bakanlığı ile IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığının Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatına onay verilmemesine ilişkin birbirini suçlamasının ardından açıklama yapması dikkati çekti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Bağdat, Güncel, Son Dakika

