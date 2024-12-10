Barzani'den Bahreyn Temasları

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Bahreyn'deki temasları kapsamında, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile ikili ilişkileri ele aldı.

IKBY Başbakanlığından Barzani'nin Bahreyn'in başkenti Manama'da Bahreyn Kralı Al Halife ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Bahreyn Kralı IKBY'yi çeşitli alanlarda desteklemeye hazır olduğunu belirtirken, Barzani ise desteğinden dolayı Bahreyn Krallığı'na teşekkürlerini iletti.

İki taraf da ilişkilerin güçlendirilmesi, IKBY'de Bahreyn konsolosluğunun açılması ve gelecekte Manama- Erbil arasında uçuşların gerçekleştirilmesinin önemi üzerinde anlaştı.