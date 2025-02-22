Barzani'den Kalkınma Yolu Projesi'ne Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Barzani'den Kalkınma Yolu Projesi'ne Destek

IKBY Başkanı Barzani, proje ile istikrarlı ve müreffeh bir Irak inşa edileceğini ifade etti.

22.02.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Kalkınma Yolu Projesi'ni desteklediklerini belirterek projenin "daha istikrarlı ve müreffeh bir Irak inşa etmek için bir girişim ve tarihi bir adım olduğunu" belirtti.

Başkent Bağdat'ta düzenlenen Bağdat Uluslararası Diyalog Konferansı'na Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY Başkanı Barzani ve BM Genel Sekreteri'nin Irak Temsilcisi Muhammed el-Hasan'ın yanı sıra çok sayıda yetkili katıldı.

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, Irak Başbakanı Sudani burada yaptığı konuşmada, hükümetin yerel, bölgesel ve uluslararası zorluklarla ilgili tüm ilişkilerinde diyalog ilkesini benimsediğini belirtti.

Sudani, "Denge politikasına bağlı kaldık, öngörü ve sorumluluktan uzak, çok sayıda abartılı ve gerçekçi olmayan teklifle karşılaştık. Irak'ı halkımızın çıkarlarını ve iradesini dikkate almayan adımlara bağımlı kılmanın sonuçlarından kurtarmak için hassas bir denge kurmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Irak'ı Orta Doğu'da etkili bir devlet olarak güçlendirmek için Kalkınma Yolu Projesi'ni desteklediklerini belirten IKBY Başkanı Barzani de gerçek kalkınmanın Bağdat ile Erbil arasında ve Irak ile çevresindeki bölge ve dünyadaki ülkeler arasında entegrasyon olmadan elde edilemeyeceğine inandıklarını kaydetti.

Barzani ayrıca, "Kalkınma Yolu Projesi, çeşitli ekonomik temeller, bölgesel açıklık ve komşu ülkelerle entegrasyon üzerine, daha istikrarlı ve müreffeh bir Irak inşa etmek için bir girişim ve tarihi bir adım olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

BM Genel Sekreteri'nin Irak Temsilcisi Hasan ise Irak'ın, istikrarı, güvenliği ve ulusal birliği desteklemeyi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getirerek, BM'nin de Irak'ı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Neçirvan Barzani, Politika, Ekonomi, Bağdat, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barzani'den Kalkınma Yolu Projesi'ne Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
18:23 Ege Denizi’nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:11 HÜDA PAR’dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne cevap HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
17:17 Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?
17:03 Bitcoin neden yükseliyor Bitcoin neden yükseliyor?
16:36 İstanbul’da kar şiddetlendi Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu
16:34 Vatandaşın kar çilesi Patron ’işe gel’ deyince böyle isyan etti Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti
16:26 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba gönderme Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 15:37:31. #1.11#
SON DAKİKA: Barzani'den Kalkınma Yolu Projesi'ne Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.