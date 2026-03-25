Barzani: İran Hatasını Kabul Etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani, Peşmerge güçlerinin ölümüne yol açan dünkü balistik füze saldırısının ardından İran ile temasa geçtiklerini belirterek, Tahran'ın "bir hata yapıldığını kabul ettiğini" ve konuyla ilgili soruşturma başlatma sözü verdiğini söyledi.

Barzani, dünkü saldırıda ölen Peşmergeler için Erbil'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada Barzani, saldırının ardından İran ile temasa geçtiklerini belirterek, "İran yanlış yaptığını kabul etti ve bu konuyu soruşturacakları sözünü verdi." dedi.

Soruşturmanın sonucuna ilişkin kendilerine verilecek cevabı beklediklerini söyleyen Barzani, "Tabi biz bunu şiddetle kınadığımızı bildirdik. Kürdistan Bölgesinin (IKBY) politikası bellidir. Bölgede huzur ve istikrar faktörüyüz. Daha önce de hiçbir komşu ülkeye ve İran'a tehdit olmadığımızı deklare ettik." diye konuştu.

Barzani, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların başından beri duruşlarını koruduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu savaşın bir parçası olmadık, olmayacağız. Şimdi bizim beklentimiz İran'ın bu konuda detaylı bir soruşturma yürütmesi ve neler yaşandığı konusunda Kürdistan Bölgesi'ni bilgilendirmesidir."

Erbil'in Soran ilçesindeki IKBY'ye bağlı Peşmerge güçleri karargahına 24 Mart'ta 6 balistik füzeyle düzenlenen saldırıda, 6 Peşmerge ölmüş, 30 Peşmerge yaralanmıştı.

IKBY Başkanı Barzani, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, olaydan İran'ı sorumlu tuttuklarını belirterek "şiddetle kınadıklarını" ifade etmişti.

İran ordusundan yapılan açıklamada, dün gece Erbil Havalimanı'nda bulunan ABD üssüne karadan karaya füzelerle saldırı düzenlendiği, oradaki ABD güçleri ile İran'da faaliyet yürüten Erbil'deki muhalif Kürt grupların hedef alındığı belirtilmişti.

Ayrıca İran ordusundan yapılan bir başka açıklama da 24 Mart sabahı Erbil'e düzenlenen saldırının da karadan karaya füzelerle ordu tarafından gerçekleştirildiği bildirmişti.