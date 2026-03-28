Barzani'nin Konutuna İHA Saldırısı

28.03.2026 18:47
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki konutuna İHA ile saldırı düzenlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki konutuna insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Barzani'nin Duhok'taki konutuna İHA ile saldırı düzenlendi.

Saldırının detaylarına dair bilgi verilmeyen açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Barzani'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sudani, görüşmede konutuna yönelik saldırıyı sert bir dille kınarken Barzani'nin ulusal birlik ve tüm Iraklılar arasındaki dayanışmayı güçlendirme yönündeki tutumundan övgüyle söz etti.

Başbakan Sudani ayrıca, olayın tüm yönleriyle araştırılması, faillerin tespit edilmesi ve haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla federal hükümet ile IKBY'ye bağlı güvenlik birimlerinden oluşan ortak bir güvenlik ve teknik ekip kurulması talimatı verdi.

Irak'ı bölgedeki çatışmalara sürüklemek isteyen yasa dışı, bölgesel veya uluslararası hiçbir tarafa izin vermeyeceğini vurgulayan Sudani, ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarının korunması için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
