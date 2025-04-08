Barzani ve Al Nahyan İlişkileri Görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

IKBY Başkanlığından, Barzani ve Al Nahyan'ın görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Görüşmede iki liderin BAE, Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri geliştirmeye odaklandığı belirtilen açıklamada, ortak ilgi alanlarında iş birliğini genişletmenin yollarının da ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, IKBY ve Irak'ta BAE ve özel sektörü için potansiyel yatırım fırsatlarının görüşüldüğü, Suriye'deki durum ve bölgedeki son gelişmelerin de ele alındığı belirtildi.