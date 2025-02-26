Barzani ve Yapıcıoğlu'ndan Barış Vurgusu

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- IKBY Başkanı Barzani, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü

ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi. IKBY Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Barzani'nin Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul ettiği aktarıldı. Türkiye'deki barış sürecine yönelik çabaların ele alındığı görüşmede, her iki taraf, barış sürecinin ilerlemesi için çabaların devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, silah ve şiddetin hiçbir sorunun çözümü olamayacağı konusunda mutabık kaldı. Barzani, IKBY'nin barış sürecine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ve bu süreçte destekleyici bir rol oynayacağını ifade etti.

Görüşmede, ayrıca HÜDA PAR'ın faaliyetleri, üyelerinin TBMM'deki rolü ve ülkenin siyasi hayatındaki etkisinin yanı sıra bölgedeki siyasi gelişmelerin de ele alındığı belirtildi.