Başak, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

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Van'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Dr. İbrahim Başak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" ile Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" başlıklı fotoğraflarını tercih eden Başak, "Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" başlıklı fotoğrafını seçen Başak, "Spor" kategorisinde Samır Jordamovıc'in "Gece Atlayışı" ile Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen", "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" fotoğraflarına oy verdi.

Başak, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, Anadolu Ajansı çalışanlarını "Yılın Kareleri" oylamasından dolayı kutladı.

Birbirinden etkileyici fotoğrafların oylamada yer aldığını belirten Başak, "Fotoğraflar arasında tercih yaparken zorlandım. Anadolu Ajansı çalışılanlarını emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Eserler çok değerli. Seçimlerimizi yaptık ama kalbimizde tüm fotoğraf birinci." diye konuştu.