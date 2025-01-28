Başak, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başak, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Başak, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

TKDK İl Koordinatörü Dr. İbrahim Başak, 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğrafları değerlendirdi.

28.01.2025 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Dr. İbrahim Başak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" ile Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" başlıklı fotoğraflarını tercih eden Başak, "Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" başlıklı fotoğrafını seçen Başak, "Spor" kategorisinde Samır Jordamovıc'in "Gece Atlayışı" ile Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen", "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" fotoğraflarına oy verdi.

Başak, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, Anadolu Ajansı çalışanlarını "Yılın Kareleri" oylamasından dolayı kutladı.

Birbirinden etkileyici fotoğrafların oylamada yer aldığını belirten Başak, "Fotoğraflar arasında tercih yaparken zorlandım. Anadolu Ajansı çalışılanlarını emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Eserler çok değerli. Seçimlerimizi yaptık ama kalbimizde tüm fotoğraf birinci." diye konuştu.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Güncel, Sanat, Tarım, Çevre, Yaşam, Spor, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başak, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
21:52 Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray’da yeni Icardi gelişmesi Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray'da yeni Icardi gelişmesi
21:46 Konya’da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı Konya'da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı
21:26 Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti
21:09 İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul’da İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da
21:06 Sağlık Bakanlığı: ’Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak Sağlık Bakanlığı: 'Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak
20:53 Bolu’daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı Bolu'daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı
20:41 Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında ’yalan tanıklık’ suçundan soruşturma başlatıldı Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı
20:27 MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu’na istifa çağrısı MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 16:30:50. #1.13#
SON DAKİKA: Başak, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.