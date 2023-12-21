Başakşehir\'de 2.5 Milyon TL\'lik Çanta Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Başakşehir'de park halindeki otomobilin camını kırarak içerisinde 2 milyon 500 bin lira para bulunan çantayı çaldığı iddiasıyla yakalan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, M.S.K'nin 15 Aralık'ta bankadan çektiği 2 milyon 500 bin liranın park halindeki otomobilinden çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir şüphelinin otomobilin camını kırarak para dolu çantayı alıp kaçtığını belirledi.

Çalışmada, kimliği tespit edilen yabancı uyruklu Arnulfo D.R. (57) İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Şüphelinin üst aramasında 4 bin 930 avro ile 3 bin 385 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin park halindeki otomobilin camını kırmak için bir süre uğraştığı, daha sonra içinde para bulunan çantayı alarak uzaklaştığı yer aldı.