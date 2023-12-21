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Başakşehir'de 2.5 Milyon TL'lik Çanta Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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Başakşehir'de 2.5 Milyon TL'lik Çanta Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Başakşehir'de park halindeki bir otomobilin camını kırarak içerisinde 2 milyon 500 bin lira bulunan çantayı çaldığı iddia edilen şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 4 bin 930 avro ile 3 bin 385 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Başakşehir\'de 2.5 Milyon TL\'lik Çanta Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı
21.12.2023 - 10:15,
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Başakşehir'de park halindeki otomobilin camını kırarak içerisinde 2 milyon 500 bin lira para bulunan çantayı çaldığı iddiasıyla yakalan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, M.S.K'nin 15 Aralık'ta bankadan çektiği 2 milyon 500 bin liranın park halindeki otomobilinden çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir şüphelinin otomobilin camını kırarak para dolu çantayı alıp kaçtığını belirledi.

Çalışmada, kimliği tespit edilen yabancı uyruklu Arnulfo D.R. (57) İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Şüphelinin üst aramasında 4 bin 930 avro ile 3 bin 385 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin park halindeki otomobilin camını kırmak için bir süre uğraştığı, daha sonra içinde para bulunan çantayı alarak uzaklaştığı yer aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Başakşehir'de 2.5 Milyon TL'lik Çanta Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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