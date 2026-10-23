Başakşehir\'de 2 polisin öldüğü kazada dava 11 Aralık\'a ertelendi

BAŞAKŞEHİR'de 30 Mart'ta 19 yaşındaki sanık Emirhan Sarı'nın kullandığı otomobille, polisleri taşıyan servis aracına çarpması sonucu 2 polisin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Emirhan Sarı'nın 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada duruşma 11 Aralık'a ertelendi.

30 Mart 2026 tarihinde İstanbul Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobilin polisleri taşıyan servis aracına çarpması sonucu 2 polis hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı. Kazaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması Küçükçekmece 7.Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık Emirhan Sarı duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'OLAYDA BİLİNÇLİ TAKSİRLE HAREKET ETMEDİM'

Duruşmada savunma yapan sanık Emirhan Sarı, "Olayda bilinçli taksirle hareket etmedim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık avukatları ise kazanın servis şoförünün kusuru nedeniyle meydana geldiğini savunarak müvekkillerinin kusurunun bulunmadığını öne sürdü.

Mağdur avukatları da bilirkişi raporunda servis şoförünün kusurunun bulunmadığının tespit edildiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA 11 ARALIK'A ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına, olaya ilişkin güvenlik kamera görüntülerinin dava dosyasına eklenmesine karar verdi. Duruşma 11 Aralık tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Mart 2026'da Başakşehir'de meydana gelen kazaya ilişkin ayrıntılar yer aldı. İddianamede, Başak Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Başakşehir yönünden Bakırköy istikametine seyir halinde olan, İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan Ş.K yönetimindeki minibüse, aynı yönde arkadan gelen şüpheli Emirhan Sarı'nın kullandığı otomobilin çarptığı belirtildi. Çarpmanın ardından minibüsün savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptığı, kazada Mustafa Aydın ve Seçkin Yalçın'ın hayatını kaybettiği, 22 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. İddianamede, olay sırasında havanın yoğun yağışlı olduğu, şüpheli sürücünün ise hızını hava ve yol koşullarına uygun şekilde ayarlamadığı ifade edildi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre şüphelinin hızlı ve kontrolsüz şekilde ilerlediği, minibüsün sol tarafında boş yol şeridi bulunmasına rağmen aracını kontrolsüz kullandığı kaydedildi. Dosyada yer alan bilirkişi raporunda, şüphelinin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hızını yol durumuna göre ayarlamadığı, takip mesafesini korumadığı ve araç hakimiyetini kaybederek önünde seyreden minibüsün sol arka tarafına çarptığı belirtildi. Raporda, kazanın meydana gelmesinde şüphelinin tamamen kusurlu olduğu tespitine yer verildi. İddianamede Emirhan Sarı'nın," Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca Emirhan Sarı'nın hakkında 5 mağdura yönelik "Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan" şikayet yokluğu nedeni ile kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.