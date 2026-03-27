Başakşehir'de Cezaevi Nakil Araçları Zincirleme Kaza Geçirdi

27.03.2026 18:25
Başakşehir’deki trafik kazasında 6 jandarma ve 9 mahkum hafif yaralandı, tedavi altına alındı.

İstanbul Valiliği, Başakşehir'de 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 6'sı jandarma personeli, 9'u mahkum olmak üzere 15 kişinin hafif yaralandığını, yaralıların hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını bildirdi.

TEM Otoyolu Edirne istikameti İkitelli mevkisinde 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Kazada 6'sı jandarma görevlisi, 9'u mahkum olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.

Polis ekipleri, şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun 2 şeridinin trafiğe kapanması sonucu bölgede yoğunluk yaşandı.

Kazaya karışan araçların bölgeden çekilmesiyle trafik normal akışına döndü.

Öte yandan kazanın, mahkumların duruşmanın ardından cezaevine nakledilirken meydana geldiği belirtildi.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.40 sıralarında Avrupa Otoyolu Edirne istikametinde, Metris Ceza İnfaz Kurumu'na ait 4 ring aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Ceza infaz kurumlarındaki 48 tutuklu/hükümlünün sevki sırasında meydana gelen kazada 6 jandarma personeli ve 9 tutuklu/hükümlü hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, İstanbul, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

