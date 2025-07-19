Başakşehir'de ev tartıştığı karısı A.İ.'yi bıçakla öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün gece saatlerinde Bahçeşehir'de bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.İ (66) evde tartıştığı eşi A.İ.'yi (67) bıçakla ağır yaraladı. Sesleri duyan sitedekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası M.İ. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de Cinayet: Eşini Bıçakladı - Son Dakika
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