Başakşehir'de dron destekli trafik denetimlerinde 248 araca 613 bin 87 lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Başakşehir'de 3-5 Temmuz'da dron destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Denetimlerde 650 kişi, 296 araç ve 120 motosiklet kontrol edildi.
Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 248 araca 613 bin 87 TL idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de Dronla Trafik Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?