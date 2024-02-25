Başakşehir'de Hafriyat Kamyonuyla Motosiklet Çarpışması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Başakşehir'de Hafriyat Kamyonuyla Motosiklet Çarpışması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Başakşehir\'de Hafriyat Kamyonuyla Motosiklet Çarpışması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında, hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü savrularak kamyonun altında kaldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, motosiklet sürücüsünün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

25.02.2024 15:21  Güncelleme: 15:24
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Başakşehir'de hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Faruk A. idaresindeki 34 DHM 58 plakalı hafriyat kamyonu, TEM Otoyolu Avcılar istikametindeki yan yolda Bilal M'nin (19) kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çarpmanın etkisiyle savrularak kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede Bilal M'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Kamyon sürücüsü Faruk A. gözaltına alındı.

Bilal M'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başakşehir'de Hafriyat Kamyonuyla Motosiklet Çarpışması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de Hafriyat Kamyonuyla Motosiklet Çarpışması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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