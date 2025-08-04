Başakşehir'de Kaçan Sürücüye 106 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Başakşehir'de Kaçan Sürücüye 106 Bin Lira Ceza

04.08.2025 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis dur ihtarına uymayan sürücü, ekip aracına çarparak hasara yol açtı ve 106 bin lira ceza aldı.

Başakşehir'de uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve ekip aracına çarparak hasara neden olan sürücüye 106 bin 50 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 Ağustos'ta Ziya Gökalp Mahallesi'nde uygulama yaptığı sırada şüphe üzerine bir ticari aracı durdurmak istedi. Polisin uyarılarını dikkate almayan araç sürücüsü, uygulama noktasından kaçtı.

Yaşanan kovalamaca sırasında ekip aracına çarparak hasara neden olan sürücü, Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde bir sokakta aracını bıraktıktan sonra yanındaki 2 kişiyle yaya olarak kaçtı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, kimlik bilgileri belirlenen araç sürücüsü E.G. ile yolcu koltuğunda bulunan B.Y. ve F.C. yakalandı. Yapılan sorgulamada şüphelilerin çeşitli hırsızlık suçlarından arandıkları belirlendi.

Şüphelilerin kaçtığı aracın plakasının, son iki rakamının elektrik bandı yapıştırılarak değiştirildiği anlaşıldı. Şüphelilerin, araç çekme belgeli olduğu için cezai işleme maruz kalmamak amacıyla bu yöntemi tercih ettikleri tespit edildi.

Sürücü E.G'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesiz araç kullanmak", "çekme belgeli araç kullanma", "başka araca tescilli plakayı takmak", "dur ikazına uymamak", "saygısızca araç kullanma", "ters yönde seyir etme", "makas atmak", "emniyet şeridini kullanma" ve "tescil belgesini araçta bulundurmama" maddelerinden toplam 106 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü ve diğer 2 kişi, dosyaları savcılığa gönderilmek üzere serbest bırakıldı. Sürücü hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Olaya karışan araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Başakşehir, Politika, Güvenlik, istanbul, 3-sayfa, trafik, Güncel, Hukuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de Kaçan Sürücüye 106 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
2 haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu 2 haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
Süper Lig’den Suudi Arabistan’a bir transfer daha gerçekleşti Süper Lig'den Suudi Arabistan'a bir transfer daha gerçekleşti
Alev topuna dönen rafinerinin önünde çektikleri video ülkeyi karıştırdı Alev topuna dönen rafinerinin önünde çektikleri video ülkeyi karıştırdı
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi Ödenecek maaşı bile belli Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! Ödenecek maaşı bile belli
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Taraftar şaştı kaldı Transferi sahaya çıkınca öğrendiler Taraftar şaştı kaldı! Transferi sahaya çıkınca öğrendiler
Sadettin Saran’dan Ali Koç’u çok kızdıracak sözler Sadettin Saran'dan Ali Koç'u çok kızdıracak sözler
Uğur Karakullukçu’nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor
Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: En az 54 ölü Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: En az 54 ölü

18:00
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
17:37
Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti
Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm! Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti
14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
23:11
Galatasaray ayrılığı duyurdu
Galatasaray ayrılığı duyurdu
22:53
Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz’in yeni takımı şaşırttı
Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz'in yeni takımı şaşırttı
22:50
Silahlı kavgada, kaldırımda yürüyen kişi yaralandı
Silahlı kavgada, kaldırımda yürüyen kişi yaralandı
22:50
Takla atan otomobilin sürücüsü öldü, yakınları araçta yaralanan kişiye saldırdı
Takla atan otomobilin sürücüsü öldü, yakınları araçta yaralanan kişiye saldırdı
22:49
Boşanma aşamasındaki çift evde yangında hayatını kaybetti
Boşanma aşamasındaki çift evde yangında hayatını kaybetti
22:40
Hatay’da 3.9 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
22:39
Gübre taşımak istedikleri ’ilkel’ teleferikte akıma kapılan çift öldü
Gübre taşımak istedikleri 'ilkel' teleferikte akıma kapılan çift öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 18:44:14. #7.13#
SON DAKİKA: Başakşehir'de Kaçan Sürücüye 106 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.