Başakşehir'de Kamyonet 4 Araca Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Başakşehir'de Kamyonet 4 Araca Çarptı: 1 Yaralı

Başakşehir\'de Kamyonet 4 Araca Çarptı: 1 Yaralı
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Başakşehir'de yokuştan kontrolsüz inen kamyonet, trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı. TIR ile kamyonet arasında sıkışan otomobildeki bir kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BAŞAKŞEHİR'de yokuştan inen kamyonet trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı. Kazada kamyonetle TIR arasında sıkışan otomobildeki 1 kişi yaralandı.Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Seki Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Daha önce de bir çok kazanın yaşandığı yokuşta bu kez bir kamyonet yokuştan indiği sırada duramayarak trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı. Kazada TIR'ın altına giren otomobildeki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

KAMYONETLE TIR ARASINDA SIKIŞTI

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin kontrolsüz bir şekilde yoldan korna çalarak indiği ve trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptığı anlar görülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Başakşehir'de Kamyonet 4 Araca Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de Kamyonet 4 Araca Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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